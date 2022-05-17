Пермский завод поможет мэрии подготовиться к 300-летию города

18 мая 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Армен Гарслян надеется, что Пермь станет красивее Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Метафракс Групп» профинансирует работы по ремонту сквера им. Дзержинского в Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании на сайте предприятия. На эти цели завод выделяет 30 млн рублей. «Мы, безусловно, не могли пройти мимо такого значимого события как юбилей столицы Пермского края — базового для нашей группы компаний региона. Надеемся, что наш вклад поможет городским властям максимально обновить общественные пространства Перми, сделать город красивей, а жизнь горожан комфортней и уютней», — отмечает председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс», депутат заксобрания Армен Гарслян. Вопросы участия в проекте предприятие обсудило на рабочей встрече с мэром Перми Алексеем Демкиным. Работы по ремонту сквера пройдут в 2023 году. Здесь заменят тротуарную плитку, отремонтируют ограждение, установят новые скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, организуют клумбы из многолетних цветов, восстановят газоны. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентовал все проекты к 300-летию Перми президенту Владимиру Путину. Крупные предприятия оказывают властям помощь в подготовке к юбилею. ЛУКОЙЛ готов профинансировать строительство новой сцены ТЮЗа, а «Газпром» — работы по модернизации территории завода им. Шпагина.

«Метафракс Групп» профинансирует работы по ремонту сквера им. Дзержинского в Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании на сайте предприятия. На эти цели завод выделяет 30 млн рублей. «Мы, безусловно, не могли пройти мимо такого значимого события как юбилей столицы Пермского края — базового для нашей группы компаний региона. Надеемся, что наш вклад поможет городским властям максимально обновить общественные пространства Перми, сделать город красивей, а жизнь горожан комфортней и уютней», — отмечает председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс», депутат заксобрания Армен Гарслян. Вопросы участия в проекте предприятие обсудило на рабочей встрече с мэром Перми Алексеем Демкиным. Работы по ремонту сквера пройдут в 2023 году. Здесь заменят тротуарную плитку, отремонтируют ограждение, установят новые скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, организуют клумбы из многолетних цветов, восстановят газоны. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентовал все проекты к 300-летию Перми президенту Владимиру Путину. Крупные предприятия оказывают властям помощь в подготовке к юбилею. ЛУКОЙЛ готов профинансировать строительство новой сцены ТЮЗа, а «Газпром» — работы по модернизации территории завода им. Шпагина.