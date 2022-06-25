В новых курганских округах стартовали выборы

В двух курганских округах проходят выборы депутатов в думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах Курганской области стартовали выборы депутатов. В регионе 26 июня открыты 78 избирательных участков. Информация опубликована на официальном сайте Избирательной комиссии области.

«На выборах депутатов дум Кетовского и Сафакулевского округов зарегистрированы 90 кандидатов. Всего предстоит избрать 36 депутатов: 21 — в Кетовскую окружную думу, 15 — в Сафакулевском округе. Голосование будет проходить на 78 избирательных участках: в Кетовском округе — на 50, в Сафакулевском— на 28», — указано в сообщении избиркома. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.

Кетовский и Сафакулевский муниципальные округа образованы в конце февраля путем объединения всех поселений Кетовского и Сафакулевского районов. Решение об этом приняла Курганская областная дума. URA.RU сообщало, что 24 апреля состоялись выборы депутатов дум десяти муниципальных округов: Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского, Юргамышского.