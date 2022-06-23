Курганские похоронщики придумали как снизить цену на памятники

В Курганской области снизились цены на гранитный камень для памятников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области подешевели памятники. Стоимость гранитного камня упала более чем на 20%. О том, как удалось добиться снижения цены, корреспонденту URA.RU рассказал директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев.

«Напрямую с карьерами заключили договора. Ценник на камень опустился на 20-25% и ниже. Сейчас цены уже нормализовались. Я лично ездил на карьеры и убедился, что прямые поставки начались», — сказал Пономарев.

В конце марта URA.RU писало, что похоронщики не советуют курганцам покупать гранитные памятники и искусственные цветы. Директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев объяснял это тем, что с начала спецоперации РФ на Украине стоимость камня выросла на 30%. После этого перекупщики стали необоснованно завышать цену, а похоронные организации начали отказываться от закупки дорогого гранита. Пономарев также рассказывал о планах по реанимации карьеров, законсервированных в советское время.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане появилось новое кладбище для мусульман. Место для захоронений общине выделили недалеко от Зайковского кладбища. Площадь земельного участка составила более 15 гектар.