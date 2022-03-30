По словам представителя похоронных организаций, цену на гранит для памятников завышают перекупщики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Жителям Курганской области не советуют покупать гранитные памятники и искусственные цветы в ближайший месяц. Директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев объяснил URA.RU, что покупку стоит отложить из-за завышенных цен.

«Не надо торопиться. На сегодня цена очень большая. За месяц ситуация должна войти в колею. Мы покупателям говорим, что такая цена сегодня — месяц-два подождите, цена будет ниже», — рассказал Пономарев.

Он объяснил, что стоимость камня повысилась на 30% с начала спецоперации РФ на Украине, но перекупщики начали ее необоснованно завышать, при том, что гранит добывают в России. Поэтому похоронные организации и изготовители памятников, по его словам, пока отказываются закупать камень. Пономарев сообщил, что на Урале планируют реанимировать карьеры, законсервированные в советское время, что также должно снизить цену. Он добавил, что искусственные цветы подорожали на 100-200%, и их завозят из Китая. Помимо этого подорожала стоимость деревянных крестов, но не более чем на 20%.

В Кургане посетительнице одного из магазинов ритуальных услуг Кургана продавцы тоже сообщили про рост цен. «Гранитные памятники подорожали на 60%. Еще цены поднялись на искусственные цветы и на металлические памятники. Стоимость деревянных крестов не изменилась. Несмотря на рост цен, люди вынуждены покупать», — объяснила она URA.RU.

Санкционное давление на Россию, по данным властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.

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