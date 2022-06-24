Стоматолог рассказал об опасности неправильного выбора щетки

25 июня 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Жесткие зубные щетки могут стереть эмаль и повредить десна Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за неправильного выбора зубной щетки у человека могут возникнуть проблемы с эмалью, она может стереться, а также с деснами, могут произойти рецессии или травматические повреждения — эрозии, афты (язвы). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. «В основном мягкие щетки предназначены для детей и людей с болезнями пародонта, то есть гингивитом (воспаление десны, — прим. URA.RU) и пародонтитом (воспаление тканей пародонта с развитием карманов и потерей кости). Но вопрос тут двоякий. Так как щетки с мягкими щетинками с одной стороны щадят воспаленные десны, а с другой — не могут убрать остатки пищи и налет, то это усугубит ситуацию с воспалением. У жестких щеток наоборот, слишком агрессивное воздействие как на зубные ткани, так и на десну. И при регулярном использовании мы можем получить стирание эмали, эрозии, афты или рецессию десны, когда оголяется участок корня. Исправить такую ситуацию можно будет только с помощью хирургического вмешательства», — объяснил Алексей Антипенко. По словам врача-стоматолога, повредить десны могут и зубные щетки с натуральной щетиной. «Я настоятельно не рекомендую использовать щетки с натуральной щетиной. Во-первых, у них острые кончики, так как их нельзя закруглить. Во-вторых, внутри каждой щетинки идет волосяной канал, в котором остаются бактерии. Если вы почистили зубы такой щеткой и повредили десну, то в нее попадает содержимое этого канала, в результате чего может развиться стоматит, появится абсцесс. Также в состав щеток сейчас начали добавлять щетинки из резины или силикона для отбеливания эмали. Их лучше не применять, так как отбелить они вряд ли что-то могут, а вот повредить десну очень легко», — добавил Антипенко. Врач посоветовал для того, чтобы зубы были здоровы, выбирать щетки с синтетической щетиной средней жесткости. «Я рекомендую выбирать щетки от известных производителей с синтетической щетиной средней жесткости. Они единственные работают. Плюс ко всему, хорошая зубная щетка должна постоянно меняться. У хорошей есть индикаторные щетинки, как правило, синего цвета. И вот когда они наполовину потеряли свой цвет, это означает, что щетку пора менять», — подытожил Антипенко. В этот день, 25 июня 1489 года, в Китае была изобретена первая зубная щетка, отдаленно напоминающая современную. До этого жители использовали бамбуковые палочки со свиной щетиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Из-за неправильного выбора зубной щетки у человека могут возникнуть проблемы с эмалью, она может стереться, а также с деснами, могут произойти рецессии или травматические повреждения — эрозии, афты (язвы). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. «В основном мягкие щетки предназначены для детей и людей с болезнями пародонта, то есть гингивитом (воспаление десны, — прим. URA.RU) и пародонтитом (воспаление тканей пародонта с развитием карманов и потерей кости). Но вопрос тут двоякий. Так как щетки с мягкими щетинками с одной стороны щадят воспаленные десны, а с другой — не могут убрать остатки пищи и налет, то это усугубит ситуацию с воспалением. У жестких щеток наоборот, слишком агрессивное воздействие как на зубные ткани, так и на десну. И при регулярном использовании мы можем получить стирание эмали, эрозии, афты или рецессию десны, когда оголяется участок корня. Исправить такую ситуацию можно будет только с помощью хирургического вмешательства», — объяснил Алексей Антипенко. По словам врача-стоматолога, повредить десны могут и зубные щетки с натуральной щетиной. «Я настоятельно не рекомендую использовать щетки с натуральной щетиной. Во-первых, у них острые кончики, так как их нельзя закруглить. Во-вторых, внутри каждой щетинки идет волосяной канал, в котором остаются бактерии. Если вы почистили зубы такой щеткой и повредили десну, то в нее попадает содержимое этого канала, в результате чего может развиться стоматит, появится абсцесс. Также в состав щеток сейчас начали добавлять щетинки из резины или силикона для отбеливания эмали. Их лучше не применять, так как отбелить они вряд ли что-то могут, а вот повредить десну очень легко», — добавил Антипенко. Врач посоветовал для того, чтобы зубы были здоровы, выбирать щетки с синтетической щетиной средней жесткости. «Я рекомендую выбирать щетки от известных производителей с синтетической щетиной средней жесткости. Они единственные работают. Плюс ко всему, хорошая зубная щетка должна постоянно меняться. У хорошей есть индикаторные щетинки, как правило, синего цвета. И вот когда они наполовину потеряли свой цвет, это означает, что щетку пора менять», — подытожил Антипенко. В этот день, 25 июня 1489 года, в Китае была изобретена первая зубная щетка, отдаленно напоминающая современную. До этого жители использовали бамбуковые палочки со свиной щетиной.