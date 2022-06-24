Диетолог предупредила об опасности употребления мяса в жару

25 июня 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

В жару шашлыки могут задержаться в организме человека и сказаться на здоровье Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жаренное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии. Как объяснила URA.RU диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина, клетчатка из сырых овощей поможет пище быстрее продвинутся по пищеварительному тракту. «У нас в жару это все замедляется. А клетчатка из сырых овощей поможет пищеварению. Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжелое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это риск образования онкологии, поэтому клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободить от еды», — сказала Елена Соломатина. Собеседница агентства напомнила, что шашлык может быть и овощной. «Из кабачков, баклажанов, помидоров. По крайней мере, как гарнир, печеные овощи тоже пойдут. Поменьше мяса, побольше печеных, сырых овощей, потому что они богаты влагой. Так как многие просто забывают пить воду, тем более во время шашлыка», — добавила диетолог. По словам специалиста, во время жары организм человека бросает все силы на охлаждение, что сказывается на работе пищеварительной системы. «Когда жара, организм итак тратит много ресурсов на борьбу с этой погодой, и ему совсем не хочется работать в это время. Он может снижать свои рабочие моменты, поэтому еда не очень хорошо будет перевариваться, потому что для этого нужно, чтобы кровь нормально двигалась, присутствовал кислород, ферменты нормально вырабатывались», — уточнила она. Также Соломатина посоветовала совершать небольшие прогулки после употребления жареного мяса. «Надо помнить, что кушать надо маленькими порциями. Не сразу все съедать. Скушали пару кусочков, сделали легкое движение. Не надо скакать на жаре, но легкую прогулку в тени можно совершить», — отметила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жаренное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии. Как объяснила URA.RU диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина, клетчатка из сырых овощей поможет пище быстрее продвинутся по пищеварительному тракту. «У нас в жару это все замедляется. А клетчатка из сырых овощей поможет пищеварению. Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжелое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это риск образования онкологии, поэтому клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободить от еды», — сказала Елена Соломатина. Собеседница агентства напомнила, что шашлык может быть и овощной. «Из кабачков, баклажанов, помидоров. По крайней мере, как гарнир, печеные овощи тоже пойдут. Поменьше мяса, побольше печеных, сырых овощей, потому что они богаты влагой. Так как многие просто забывают пить воду, тем более во время шашлыка», — добавила диетолог. По словам специалиста, во время жары организм человека бросает все силы на охлаждение, что сказывается на работе пищеварительной системы. «Когда жара, организм итак тратит много ресурсов на борьбу с этой погодой, и ему совсем не хочется работать в это время. Он может снижать свои рабочие моменты, поэтому еда не очень хорошо будет перевариваться, потому что для этого нужно, чтобы кровь нормально двигалась, присутствовал кислород, ферменты нормально вырабатывались», — уточнила она. Также Соломатина посоветовала совершать небольшие прогулки после употребления жареного мяса. «Надо помнить, что кушать надо маленькими порциями. Не сразу все съедать. Скушали пару кусочков, сделали легкое движение. Не надо скакать на жаре, но легкую прогулку в тени можно совершить», — отметила эксперт.