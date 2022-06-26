В Курганской области назвали самых неэффективных мэров

В Курганской области определили неэффективные управленческие команды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области определили неэффективных глав муниципалитетов. Аутсайдерами стали управленческие команды пяти округов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«В конце 2021 года от экспертной комиссии, которая оценивает эффективность работы (KPI), наименьшую оценку получили управленческие команды Макушинского (экс-глава — Алексей Катков), Щучанского (глава — Евгений Захаров), Петуховского (глава — Игорь Арзин), Альменевского (глава — Алексей Снежко) и Кетовского ([и.о.главы — Олег Язовских) округов», — сообщили в пресс-службе правительства. Однако в данных муниципалитетах отмечены и позитивные сдвиги по ряду направлений: идет активный ремонт и строительство объектов социальной сферы, дорог, благоустройство.

Также названы самые эффективные управленческие команды. Ими стали администрации Кургана (мэр — Елена Ситникова), Шадринска (мэр — Антон Мокан), Далматовского района (глава — Анатолий Столбов), Куртамышского (глава — Андрей Гвоздев) и Шатровского (глава — Леонид Рассохин) округов.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области дополнят показатели эффективности (KPI), которые применяют для оценки работы глав муниципальных образований. Мэров будут оценивать еще и по уровню развитию сельского хозяйства.