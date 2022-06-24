Зарина Догузова напомнила коллегам о порядках в федеральном кабмине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ростуризма РФ (подведомственно правительству) Зарина Догузова воздержалась от обещаний губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову помочь Екатеринбургу с федеральными деньгами на реконструкцию улицы Вайнера. Комментируя заявку уральской столицы на крупный грант (250 млн рублей), которую презентовал Орлов, Догузова напомнила, что деньги распределяются по конкурсу, и Екатеринбург — не единственный претендент.

Доклад Орлова занял семь минут (он проходил в творческом кластере «Домна» на ул. Вайнера, 16). За это время он рассказал, каким власти видят центр Екатеринбурга и, в частности, улицу Вайнера. «[Выделение денег] cтанет ярким и запоминающимся подарком к [300-летнему] юбилею [Екатеринбурга] 2023 года», — сказал Орлов.

«Вы очень ярко сформулировали, какой подарок хотели бы получить к 300-летию города, — пошутила Догузова. — Я с радостью, но, коллеги, я не видела пока вашу заявку. Уверена, мой профильный зам сейчас все это внимательно изучает. Мера [по предоставлению регионам субсидии] конкурсная. <…> Но я уверена, что вы сможете попасть в число лучших из лучших. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но процедура конкурсная. Со своей стороны могу пожелать удачи», — сказала Догузова. Впоследствии Догузова сказала то же самое во время общения с прессой — отвечая на вопрос URA.RU.

Возможно, усилить вес заявки Екатеринбурга мэр и глава региона попробуют на вечернем ужине-совещании с Догузовой (место источники URA.RU не раскрыли). Ранее агентство писало, что для формирования положительного впечатления перед совещанием в «Домне» топ-чиновники провели Догузову по ул. Вайнера.

О ее ремонте власти говорят последние несколько лет. Он задумывался как одна из главных строек к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в августе 2023-го. Работы откладывали неоднократно. В последний раз — в конце апреля. В мэрии тогда объясняли, что есть проблемы с финансированием — из-за ухудшения экономической обстановки в стране. Источники URA.RU делились, что власти все же изыскали лазейку. Они хотят включиться в новую федеральную программу, курируемую как раз Ростуризмом Догузовой. Программа называется «проектирование туристского кода центра города».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам