Путин: Россия готова поставлять энергоносители и зерно

Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на втором дне форума БРИКС на трансляции телеканала «Россия 24».
«Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия, и мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — рассказал Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
Путин отметил, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь многим нуждающимся странам, в частности Ливану, Таджикистану, Киргизии, Кубе, Судану и другим.
Также 23 июня на форуме БРИКС лидеры стран по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению. Содержание Пекинской декларации опубликовано на официальном сайте Кремля.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на втором дне форума БРИКС на трансляции телеканала «Россия 24». «Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия, и мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — рассказал Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». Путин отметил, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь многим нуждающимся странам, в частности Ливану, Таджикистану, Киргизии, Кубе, Судану и другим. Также 23 июня на форуме БРИКС лидеры стран по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению. Содержание Пекинской декларации опубликовано на официальном сайте Кремля.