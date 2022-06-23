Страны БРИКС призвали к миру без ядерного оружия после саммита

23 июня 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Необходимость ядерного разоружения была заявлена в Пекинской декларации саммита БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидеры стран БРИКС по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению. Содержание Пекинской декларации опубликовано на официальном сайте Кремля. «Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году», — говорится в тексте декларации. Кроме того, авторы напомнили о совместном заявлении лидеров КНР, РФ, Великобритании, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятом 3 января 2022 года. Особое внимание было обращено на заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала западные политики и СМИ начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. Глава Стокгольмского международного института Дэн Смит заявил о наступлении пика риска развязывания ядерной войны в мире. В ответ на это президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. Острота обсуждения этой темы — результат безответственной риторики политиков, отметил он, уточняет «Национальная служба новостей». В МИД Казахстана также подняли вопрос о ликвидации ядерного оружия во всем мире в связи с актуальностью проблемы коллективной уязвимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лидеры стран БРИКС по итогам шестого саммита приняли декларацию, призывающую к всемирному ядерному разоружению. Содержание Пекинской декларации опубликовано на официальном сайте Кремля. «Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году», — говорится в тексте декларации. Кроме того, авторы напомнили о совместном заявлении лидеров КНР, РФ, Великобритании, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятом 3 января 2022 года. Особое внимание было обращено на заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала западные политики и СМИ начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. Глава Стокгольмского международного института Дэн Смит заявил о наступлении пика риска развязывания ядерной войны в мире. В ответ на это президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. Острота обсуждения этой темы — результат безответственной риторики политиков, отметил он, уточняет «Национальная служба новостей». В МИД Казахстана также подняли вопрос о ликвидации ядерного оружия во всем мире в связи с актуальностью проблемы коллективной уязвимости.