Американский режиссер Стоун заявил, что США используют Украину

США используют Украину как оружие против России. Такое заявление сделал американский режиссер Оливер Стоун в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Наша энергетика и снабжение продовольствием во многом зависят от России. Все обернется против нас, и мы уже видим это с инфляцией. Украина используется США в качестве оружия против России. Говорят, что конфликт не был спровоцирован, я же думаю, что был», — сказал Стоун.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем, пишет RT. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
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