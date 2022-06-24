В понедельник в Перми откроют три новых ресторана «Вкусно — и точка» с обновленным меню Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В понедельник, 27 июня, три бывших ресторана McDonald’s в Перми начнут работать под новым брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщается на странице компании в соцсети «ВКонтакте».

«Адреса на 27 июня —г. Пермь, ул. Ленина, д. 45, ул. Мира, д. 37а, ул. Попова, д. 58б», — говорится в сообщении. Планы по другим точкам не раскрываются, в Перми их всего семь.

Рестораны McDonald’s были закрыты в Перми 10 июня. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.