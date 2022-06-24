Названы сроки открытия ресторанов бывшей сети McDonald’s в Перми

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Макдональдс. Пермь, макдоналдс, макдональдс, гамбургеры, mcdonalds, Мак авто
В понедельник в Перми откроют три новых ресторана «Вкусно — и точка» с обновленным меню Фото:

В понедельник, 27 июня, три бывших ресторана McDonald’s в Перми начнут работать под новым брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщается на странице компании в соцсети «ВКонтакте».

«Адреса на 27 июня —г. Пермь, ул. Ленина, д. 45, ул. Мира, д. 37а, ул. Попова, д. 58б», — говорится в сообщении. Планы по другим точкам не раскрываются, в Перми их всего семь.

Рестораны McDonald’s были закрыты в Перми 10 июня. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.

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В понедельник, 27 июня, три бывших ресторана McDonald’s в Перми начнут работать под новым брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщается на странице компании в соцсети «ВКонтакте». «Адреса на 27 июня —г. Пермь, ул. Ленина, д. 45, ул. Мира, д. 37а, ул. Попова, д. 58б», — говорится в сообщении. Планы по другим точкам не раскрываются, в Перми их всего семь. Рестораны McDonald’s были закрыты в Перми 10 июня. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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