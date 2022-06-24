Шольц обвинил «Газпром» в обмане

ЕС не верит в официальную причину снижения поставок газа по «Северному потоку», заявил Олаф ШольцФото: Bundesregierung\Kugler
Евросоюз не верит в техническую причину снижения поставок газа по «Северному потоку». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком („Газпромом“ — прим. URA.RU) для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», — передает РИА «Новости» слова Шольца.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что по техническим причинам Италия получит только 65% от заявленного объема газа. В компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая была на ремонте, пишет RT.
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Евросоюз не верит в техническую причину снижения поставок газа по «Северному потоку». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. «Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком („Газпромом“ — прим. URA.RU) для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», — передает РИА «Новости» слова Шольца. Ранее в «Газпроме» сообщили, что по техническим причинам Италия получит только 65% от заявленного объема газа. В компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая была на ремонте, пишет RT.