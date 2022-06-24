В Челябинской области срывается открытие Ильменского фестиваля

Ильменский фестиваль собирает несколько десятков тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за грозы прервали открытие Ильменского фестиваля. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

«В связи с ливневыми дождями программа продолжится завтра в запланированное время с запланированными на сегодня концертами. Прогноз на завтра без дождей», — сообщили организаторы фестиваля в профильной группе во ВКонтакте.

Как сообщили URA.RU организаторы 46-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни, с 24 июня начался заезд участников в палаточный лагерь. По словам очевидцев, на открытие фестиваля, несмотря на прогноз синоптиков о ливневых дождях, приехали несколько десятков тысяч человек.