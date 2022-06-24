В Челябинской области срывается открытие Ильменского фестиваля

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Ильменский фестиваль. Архив. Челябинск., ильменский фестиваль
Ильменский фестиваль собирает несколько десятков тысяч человек Фото:

В Челябинской области из-за грозы прервали открытие Ильменского фестиваля. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

«В связи с ливневыми дождями программа продолжится завтра в запланированное время с запланированными на сегодня концертами. Прогноз на завтра без дождей», — сообщили организаторы фестиваля в профильной группе во ВКонтакте.

Как сообщили URA.RU организаторы 46-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни, с 24 июня начался заезд участников в палаточный лагерь. По словам очевидцев, на открытие фестиваля, несмотря на прогноз синоптиков о ливневых дождях, приехали несколько десятков тысяч человек.

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В Челябинской области из-за грозы прервали открытие Ильменского фестиваля. Об этом сообщили организаторы в соцсетях. «В связи с ливневыми дождями программа продолжится завтра в запланированное время с запланированными на сегодня концертами. Прогноз на завтра без дождей», — сообщили организаторы фестиваля в профильной группе во ВКонтакте. Как сообщили URA.RU организаторы 46-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни, с 24 июня начался заезд участников в палаточный лагерь. По словам очевидцев, на открытие фестиваля, несмотря на прогноз синоптиков о ливневых дождях, приехали несколько десятков тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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