МО: разгромившей ВСУ в ЛНР армией командует уральский генерал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, медицинская маска, погоны генерал-майор, масочный режим
Легендарный уральский генерал Сергей Суровикин участвует в ходе спецоперации РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армией, разгромившей украинских военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР), командует легендарный уральский генерал Сергей Суровикин. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Главком ВКС России [Сергей] Суровикин командует южной группировкой войск, участвующих в спецоперации», — передает Минобороны РФ на официальном сайте. Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое, сообщает Zvezdanews.

Ранее сообщалось, что главнокомандующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину присвоили звание генерала армии. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Суровикин награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей. Он участвовал в вооруженных конфликтах в Чечне, Таджикистане и Сирии. В декабре 2017 года ему присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Армией, разгромившей украинских военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР), командует легендарный уральский генерал Сергей Суровикин. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Главком ВКС России [Сергей] Суровикин командует южной группировкой войск, участвующих в спецоперации», — передает Минобороны РФ на официальном сайте. Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое, сообщает Zvezdanews. Ранее сообщалось, что главнокомандующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину присвоили звание генерала армии. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Суровикин награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей. Он участвовал в вооруженных конфликтах в Чечне, Таджикистане и Сирии. В декабре 2017 года ему присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...