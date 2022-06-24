МО: разгромившей ВСУ в ЛНР армией командует уральский генерал

Армией, разгромившей украинских военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР), командует легендарный уральский генерал Сергей Суровикин. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Главком ВКС России [Сергей] Суровикин командует южной группировкой войск, участвующих в спецоперации», — передает Минобороны РФ на официальном сайте. Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое, сообщает Zvezdanews.
Ранее сообщалось, что главнокомандующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину присвоили звание генерала армии. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Суровикин награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей. Он участвовал в вооруженных конфликтах в Чечне, Таджикистане и Сирии. В декабре 2017 года ему присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».
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Армией, разгромившей украинских военнослужащих в Луганской Народной Республике (ЛНР), командует легендарный уральский генерал Сергей Суровикин. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Главком ВКС России [Сергей] Суровикин командует южной группировкой войск, участвующих в спецоперации», — передает Минобороны РФ на официальном сайте. Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое, сообщает Zvezdanews. Ранее сообщалось, что главнокомандующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину присвоили звание генерала армии. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Суровикин награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей. Он участвовал в вооруженных конфликтах в Чечне, Таджикистане и Сирии. В декабре 2017 года ему присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».