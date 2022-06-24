Армия РФ заняла Горское и Золотое, ВСУ потеряли более 1000 бойцов. Главное к вечеру 24 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия заняла города Горское и Золотое, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1000 человек в боях под Лисичанском. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 июня.

  • В Народной милиции ЛНР сообщили об освобождении городов Горское и Золотое. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе освобождения этих городов российская армия получила огромный арсенал трофейного оружия, пишет RT;
  • ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что в боях за Лисичанск ВСУ потеряли более 1000 человек. Более 800 человек сдались в плен;
  • Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российская армия вытеснила ВСУ из Северодонецка. Он заявил, что позиции ВСУ в городе «разбиты»;
  • В Минобороны США сообщили, что к середине июля передадут Украине еще одну партию дальнобойных РСЗО HIMARS;
  • Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что бойцы ВСУ массового переодеваются в гражданских в попытке сбежать от российской армии.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что приоритет армии РФ — не допустить жертв среди мирного населения.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская армия заняла города Горское и Золотое, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1000 человек в боях под Лисичанском. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 июня. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что приоритет армии РФ — не допустить жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...