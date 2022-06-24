Российская армия заняла города Горское и Золотое, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1000 человек в боях под Лисичанском. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 июня.
- В Народной милиции ЛНР сообщили об освобождении городов Горское и Золотое. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе освобождения этих городов российская армия получила огромный арсенал трофейного оружия, пишет RT;
- ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что в боях за Лисичанск ВСУ потеряли более 1000 человек. Более 800 человек сдались в плен;
- Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российская армия вытеснила ВСУ из Северодонецка. Он заявил, что позиции ВСУ в городе «разбиты»;
- В Минобороны США сообщили, что к середине июля передадут Украине еще одну партию дальнобойных РСЗО HIMARS;
- Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что бойцы ВСУ массового переодеваются в гражданских в попытке сбежать от российской армии.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что приоритет армии РФ — не допустить жертв среди мирного населения.
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