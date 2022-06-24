Минторг США отозвал привилегии у Nordwind Airlines, «Победы» и S7

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Первый рейс из Сочи. Курган, аэропорт, авиарейс, самолет, S7 Airlines
Авиакомпания S7 попала под санкции Минторга США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Речь идет об авиакомпаниях «Победа», S7 и Nordwind Airlines. Согласно распоряжению, все три организации включены в список юридических лиц, у которых привилегии отзываются сроком на 180 дней. В качестве причины американская сторона указывает нарушение перевозчиками экспортных ограничений.

В апреле Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Тогда же ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из Штатов. США вместе с другими странами Запада ввели жесткие санкции в ответ на начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Речь идет об авиакомпаниях «Победа», S7 и Nordwind Airlines. Согласно распоряжению, все три организации включены в список юридических лиц, у которых привилегии отзываются сроком на 180 дней. В качестве причины американская сторона указывает нарушение перевозчиками экспортных ограничений. В апреле Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Тогда же ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из Штатов. США вместе с другими странами Запада ввели жесткие санкции в ответ на начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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