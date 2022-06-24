Минторг США отозвал привилегии у Nordwind Airlines, «Победы» и S7

Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Речь идет об авиакомпаниях «Победа», S7 и Nordwind Airlines. Согласно распоряжению, все три организации включены в список юридических лиц, у которых привилегии отзываются сроком на 180 дней. В качестве причины американская сторона указывает нарушение перевозчиками экспортных ограничений.
В апреле Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Тогда же ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из Штатов. США вместе с другими странами Запада ввели жесткие санкции в ответ на начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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