Тагильчане недовольны замороженными дорожными работами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижнего Тагила пожаловались на приостановленные дорожные работы. По словам тагильчан, ремонт заморожен на неопределенный срок. Об этом рассказал местный житель.

«Все бросили, говорят, якобы город забрал весь транспорт, который тут работал. И как сейчас нам ездить по такой дороге? Одни булыжники, лужи и ямы! Само собой ходовая у машин ломается, колеса портятся», — высказал недовольство местный житель сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Тагильчане недовольны приостановленными работами на улице Академика Павлова, ведущей к садовому товариществу «Ольховский». По словам жителей дорожники «разрыли асфальт и ничего не делают». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижнего Тагила с просьбой прокомментировать дорожную ситуацию.

Ранее агентство рассказывало о дорожных ямах в свердловском городе, которые мешают въезду во двор. Также URA.RU сообщало о свалке строительного мусора, которую устроили неизвестные, на замечание тагильчан мужчины скрыли госномер автомобиля и уехали.