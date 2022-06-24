Свердловские города приняли участие в всероссийской акции «Лучи победы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле зажгли лучи зенитных и световых прожекторов в память тех, кто отдавал свои жизни в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают очевидцы.

«Акция подразумевает установку прожекторов, которые будут направлены в небо в память о наших воинах, павших на полях сражений. Для проведения мероприятия нам предоставили настоящие зенитные прожекторы», — пояснили очевидцы с места событий сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Во время войны зенитные прожекторы зажигались с целью предупреждения о вражеских бомбардировщиках. Во время всероссийской акции на площади звучали песни военных лет. «Лучи победы» зажигают ежегодно во всех городах воинской славы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сима-ленда» зажгли свечи в День памяти и скорби. Также агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле 22 июня тагильчане зажгли свечи в виде танка.