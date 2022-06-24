В Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле зажгли лучи зенитных и световых прожекторов в память тех, кто отдавал свои жизни в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают очевидцы.
«Акция подразумевает установку прожекторов, которые будут направлены в небо в память о наших воинах, павших на полях сражений. Для проведения мероприятия нам предоставили настоящие зенитные прожекторы», — пояснили очевидцы с места событий сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
Во время войны зенитные прожекторы зажигались с целью предупреждения о вражеских бомбардировщиках. Во время всероссийской акции на площади звучали песни военных лет. «Лучи победы» зажигают ежегодно во всех городах воинской славы.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сима-ленда» зажгли свечи в День памяти и скорби. Также агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле 22 июня тагильчане зажгли свечи в виде танка.
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В Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле зажгли лучи зенитных и световых прожекторов в память тех, кто отдавал свои жизни в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают очевидцы. «Акция подразумевает установку прожекторов, которые будут направлены в небо в память о наших воинах, павших на полях сражений. Для проведения мероприятия нам предоставили настоящие зенитные прожекторы», — пояснили очевидцы с места событий сообществу «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Во время войны зенитные прожекторы зажигались с целью предупреждения о вражеских бомбардировщиках. Во время всероссийской акции на площади звучали песни военных лет. «Лучи победы» зажигают ежегодно во всех городах воинской славы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сима-ленда» зажгли свечи в День памяти и скорби. Также агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле 22 июня тагильчане зажгли свечи в виде танка.