Эксперт по ЖКХ: через какое время коммунальщики взыскивают долги

25 июня 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Счет за ЖКХ считается просроченным, если платеж не поступил до 11 числа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Управляющие многоквартирными домами компании начинают подавать в суд на должников по ЖКХ уже через три-шесть месяцев с момента образования задолженности. Об этом рассказал операционный директор управляющей компании «ПИК-Кофморт» Илья Розанов. «Для того, чтобы взыскать образовавшуюся задолженность, УК сначала звонит должнику и присылает ему различные обращения, а затем обращается в суд», — рассказала Розанов в беседе с РИА «Новости». Эксперт напомнил, что счет ЖКХ считается просроченной задолженностью уже с 11 числа расчетного месяца. С 31 дня просрочки управляющая компания начинает начислять пеню, которая составляет 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки. Розанов также отметил, что, согласно действующему законодательству, управляющие компании могут привлекать коллекторов для проведения досудебной работы по взысканию задолженности. Кроме того, коммунальщики имеют право передавать сведения о задолженностях в бюро кредитных историй. «Так что у должника в дальнейшем могут возникнуть проблемы с получением кредита», — заключил эксперт. Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал, как россиянам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, для этого нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности. Другие эксперты в беседе с URA.RU напоминали, что снизить платежи за коммунальные услуги поможет установка счетчиков, выключение электроприборов из розеток, экономное использование воды и получение субсидии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Управляющие многоквартирными домами компании начинают подавать в суд на должников по ЖКХ уже через три-шесть месяцев с момента образования задолженности. Об этом рассказал операционный директор управляющей компании «ПИК-Кофморт» Илья Розанов. «Для того, чтобы взыскать образовавшуюся задолженность, УК сначала звонит должнику и присылает ему различные обращения, а затем обращается в суд», — рассказала Розанов в беседе с РИА «Новости». Эксперт напомнил, что счет ЖКХ считается просроченной задолженностью уже с 11 числа расчетного месяца. С 31 дня просрочки управляющая компания начинает начислять пеню, которая составляет 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки. Розанов также отметил, что, согласно действующему законодательству, управляющие компании могут привлекать коллекторов для проведения досудебной работы по взысканию задолженности. Кроме того, коммунальщики имеют право передавать сведения о задолженностях в бюро кредитных историй. «Так что у должника в дальнейшем могут возникнуть проблемы с получением кредита», — заключил эксперт. Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал, как россиянам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, для этого нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности. Другие эксперты в беседе с URA.RU напоминали, что снизить платежи за коммунальные услуги поможет установка счетчиков, выключение электроприборов из розеток, экономное использование воды и получение субсидии.