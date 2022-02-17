Россиянам назвали способы списать долги по ЖКХ

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Юрист рассказал, в каких случаях можно списать долги за ЖКХ Фото:

Россиянам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги в нескольких случаях. Об этом заявил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. По его словам, списание возможно при банкротстве и невозможности взыскания.

«Чтобы списать давний долг, нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», — сказал Хантимиров в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, к заявлению необходимо приложить список кредиторов с размером их требований, опись имущества и т. д. Помимо этого, заявить о пропуске исковой давности можно, если управляющая компания обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности, причем с момента последнего платежа прошло более трех лет.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что размер коммунальных платежей в новом году вырастет в среднем на 3,5-5%, передает «Национальная служба новостей». Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила упростить процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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Россиянам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги в нескольких случаях. Об этом заявил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. По его словам, списание возможно при банкротстве и невозможности взыскания. «Чтобы списать давний долг, нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», — сказал Хантимиров в разговоре с РИА «Новости». По его словам, к заявлению необходимо приложить список кредиторов с размером их требований, опись имущества и т. д. Помимо этого, заявить о пропуске исковой давности можно, если управляющая компания обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности, причем с момента последнего платежа прошло более трех лет. Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что размер коммунальных платежей в новом году вырастет в среднем на 3,5-5%, передает «Национальная служба новостей». Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила упростить процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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