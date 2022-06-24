Суд повременит с помощью ограбленному Чубайсу

25 июня 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Рассмотрение дела должно было пройти 27 июня, сообщил адвокат Фото: Анна Майорова © URA.RU Хамовнический суд Москвы перенес на неопределенный срок рассмотрение дела о краже имущества у бывшего гендиректора РОСНАНО Анатолия Чубайса на сумму 70 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров. «Всех участников процесса уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок», — сказал Макаров в разговоре с ТАСС. По информации собеседника, следующее заседание должно было состояться 27 июня. Перенос связан с отсутствием Чубайса на заседаниях, считает адвокат. Ранее Макаров также сообщал, что Чубайс не забирает повестки из суда, а мобильный телефон экс-гендиректора недоступен, уточнили в агентстве. Подмосковная полиция в 2017 году возбудила уголовное дело по заявлению Анатолия Чубайса в краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки Одинцовского района. В ходе расследования сумма ущерба уменьшилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшими в деле являются Чубайс и компания «Тилсок». Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков, обвиняемый в покушении на мошенничество и краже в особо крупном размере. В конце марта сообщалось, что бывший гендиректор РОСНАНО покинул Россию. После чего президент РФ Владимир Путин уволил Чубайса с должности спецпредставителя президента по международным отношениям. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Хамовнический суд Москвы перенес на неопределенный срок рассмотрение дела о краже имущества у бывшего гендиректора РОСНАНО Анатолия Чубайса на сумму 70 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров. «Всех участников процесса уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок», — сказал Макаров в разговоре с ТАСС. По информации собеседника, следующее заседание должно было состояться 27 июня. Перенос связан с отсутствием Чубайса на заседаниях, считает адвокат. Ранее Макаров также сообщал, что Чубайс не забирает повестки из суда, а мобильный телефон экс-гендиректора недоступен, уточнили в агентстве. Подмосковная полиция в 2017 году возбудила уголовное дело по заявлению Анатолия Чубайса в краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки Одинцовского района. В ходе расследования сумма ущерба уменьшилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшими в деле являются Чубайс и компания «Тилсок». Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков, обвиняемый в покушении на мошенничество и краже в особо крупном размере. В конце марта сообщалось, что бывший гендиректор РОСНАНО покинул Россию. После чего президент РФ Владимир Путин уволил Чубайса с должности спецпредставителя президента по международным отношениям.