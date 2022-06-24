Financial Times: Запад провалил попытку изолировать Россию

25 июня 2022 в 08:12 Размер текста - 17 +

Санкционная кампания Запада против РФ не отвечает интересам мирового сообщества, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу не удалось изолировать Россию с помощью беспрецедентного числа санкций, так как они не учитывают интересы мирового сообщества. Об этом заявил обозреватель Эдвард Люс в своей статье для британской газеты Financial Times. «Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», — объясняет Люс. Обозреватель отметил, что методы, которыми западные правители стараются проводить политику изоляции России — неэффективны. «Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», — считает Люс. По мнению автора, специальная операция РФ на Украине «повысила спрос на многополярный мир». «[Большая часть незападного мира] жаждет стратегической автономии», — заявил он. Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ позже отмечали, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигает исторического максимума. Позже в Европе признали, что санкции против РФ представляет экзистенциальную угрозу для всего континента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западу не удалось изолировать Россию с помощью беспрецедентного числа санкций, так как они не учитывают интересы мирового сообщества. Об этом заявил обозреватель Эдвард Люс в своей статье для британской газеты Financial Times. «Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», — объясняет Люс. Обозреватель отметил, что методы, которыми западные правители стараются проводить политику изоляции России — неэффективны. «Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», — считает Люс. По мнению автора, специальная операция РФ на Украине «повысила спрос на многополярный мир». «[Большая часть незападного мира] жаждет стратегической автономии», — заявил он. Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ позже отмечали, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигает исторического максимума. Позже в Европе признали, что санкции против РФ представляет экзистенциальную угрозу для всего континента.