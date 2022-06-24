24 июня 2022
23 июня 2022

Полпред Якушев обратился к жителям тюменского города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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65 лет ТВВИКУ. Тюмень, якушев владимир
Полпред Якушев поздравил жителей Тобольска с Днем города Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратился с поздравлением к жителям Тобольска (Тюменская область) в честь Дня города. Видео с обращением появилось в группе «Тобольское время» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, примите искренние поздравления с Днем рождения прекрасного Тобольска. Уверен, город еще не раз громко заявит о себе. Желаю вам всего самого доброго, благополучия, здоровья, счастья», — сказал Якушев.

Он отметил, что в Тобольске живет душа России. «В Тобольске живет душа нашей страны, светлая, чистая, познавшая вековую мудрость. Тобольск — это первая столица русской Сибири, место рождения знаменитых творцов и ученых. Город, который принял декабристов и скрасил последние дни царской семьи. Вы бережно храните богатое наследие прошлого и гармонично вписываете его в современность», — заявил Якушев.

По словам Якушева, Тобольск преобразился и стал центром притяжения для туристов и бизнеса. Также в нем реализуются мощные инвестиционные проекты.

В Тобольске 25 июня отмечают День города, ему исполнилось 435 лет. URA.RU подготовило список мероприятий, которые пройдут в Тобольске. Туристы и горожане могут посетить фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», а также выступления местных артистов и Тюменского филармонического оркестра. Вечер завершится концертом Олега Газманова и салютом.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратился с поздравлением к жителям Тобольска (Тюменская область) в честь Дня города. Видео с обращением появилось в группе «Тобольское время» в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, примите искренние поздравления с Днем рождения прекрасного Тобольска. Уверен, город еще не раз громко заявит о себе. Желаю вам всего самого доброго, благополучия, здоровья, счастья», — сказал Якушев. Он отметил, что в Тобольске живет душа России. «В Тобольске живет душа нашей страны, светлая, чистая, познавшая вековую мудрость. Тобольск — это первая столица русской Сибири, место рождения знаменитых творцов и ученых. Город, который принял декабристов и скрасил последние дни царской семьи. Вы бережно храните богатое наследие прошлого и гармонично вписываете его в современность», — заявил Якушев. По словам Якушева, Тобольск преобразился и стал центром притяжения для туристов и бизнеса. Также в нем реализуются мощные инвестиционные проекты. В Тобольске 25 июня отмечают День города, ему исполнилось 435 лет. URA.RU подготовило список мероприятий, которые пройдут в Тобольске. Туристы и горожане могут посетить фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», а также выступления местных артистов и Тюменского филармонического оркестра. Вечер завершится концертом Олега Газманова и салютом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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