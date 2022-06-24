В Тобольске представили новую программу по развитию города

В Тобольске представили программу «Тобольск настоящий» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор представили новую стратегическую программу по развитию Тобольска. План реализации программы «Тобольск настоящий» он представил на пресс-конференции по случаю Дня города. Слова главы региона передает корреспондент URA.RU.

«Развитие города Тобольска — это хороший пример того, как нужно действовать в нестабильном и быстро меняющимся мире. Мы реализовали совместно с компанией „Сибур“ — нашими друзьями, коллегами и партнерами первую стартовую программу, которая называлась „Тобольск 2020“. Получили результаты, получили опыт и теперь готовы совместно реализовать новую долгосрочную программу, которая называется — „Тобольск настоящий“. Программа рассчитана на развитие города до 2030 года», — рассказал Моор.

Моор отметил, что с реализацией программы «Тобольск настоящий» в город придут крупные инвесторы. Помимо этого, появятся новые рабочие места для тоболяков. «Уверен, что вслед за теми изменениями, которые запустит программа „Тобольск настоящий“ — в город придут новые крупные инвесторы. Появятся рабочие места для самих тоболяков. У молодых людей, жителей Тобольска, появятся перспективы для самореализации. Тобольск станет привлекательным местом для жизни и работы высококлассных специалистов», — подчеркнул губернатор.

По словам губернатора региона, к 2030 году планируется увеличить поток туристов до 7-8 миллионов в Тюменскую область. «Мы планируем к 2030 году увеличить поток до семи-восьми миллионов туристов в нашу тюменскую область. Я уверен, что большая часть обязательно посетит Тобольск», — резюмировал глава региона.

В Тобольске 25 июня отмечают День города, ему исполняется 435 лет. По случаю праздника URA.RU подготовило список мероприятий, которые могут посетить туристы и жители города.

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