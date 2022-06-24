Экс-депутат из Златоуста погиб на Украине

Негребецких ранее был участником ополчения в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший златоустовский депутат (Челябинская область) Александр Негребецких погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов Златоустовского городского округа.

«Собрание депутатов Златоустовского городского округа выражает глубокие соболезнования семье Александра. Очень горько терять своих близких и родных, вдвойне горько, когда нас покидают молодые, сильные, смелые. Во имя лучшей жизни Александр рисковал своей без страха и сомнений», — говорится в заявлении депутатов.

Александр Негребецких, ранее в качестве военнослужащего спецназа ГРУ принимавший участие в двух чеченских кампаниях, уехал в Донецк в сентябре 2014 года. После участия в боях за Донецкий международный аэропорт информация о нем была растиражирована украинскими СМИ, а личность златоустовского депутата-коммуниста вызвала бурю эмоций у противников самопровозглашенных республик. В социальных сетях ими даже был организован вброс информации о гибели южноуральца, вскоре опровергнутый им самим. В ноябре 2014 года Негребецких вернулся на родину, где залечивал последствия ранения и контузии, но вскоре вновь отправился в Донецк. В 2016 году на него было совершено покушение.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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