О дате проведения международного молодежного чемпионата по баскетболу в Перми рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, отвечая на вопрос вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который посетил регион с официальным визитом. В рамках встречи вице-премьеру презентовали десятитысячную спортивную арену, на которой планируют провести соревнование.
«У нас уже есть официальное подтверждение международной Федерации баскетбола (ФИБА), о том что молодежный чемпионат мира будет отдан в Россию. Соревнование молодежи до 20 лет будет проведено в городе Перми», — заявил Кущенко.
Возвести арену на 10,5 тысяч зрителей собирались к баскетбольному чемпионату 2025 года, однако позже рассмотрение заявки на проведение мероприятия было приостановлено. Предполагается, что стадион будет главной площадкой для проведения соревнований в Перми. Объект будет возведен на месте бывшего Товарного дома на ДКЖ.
О том, что источник раскрыл программу визита вице-премьера РФ в Пермь, URA.RU сообщало ранее. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентует программу празднования 300-летия города. Источник также рассказал, какие объекты краевые власти покажут Дмитрию Чернышенко. Это стройплощадка нового здания галереи, пространство завода имени Шпагина, обновленная набережная и ряд других.
Губернатор Прикамья лично принял участие в презентации новой арены
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О дате проведения международного молодежного чемпионата по баскетболу в Перми рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, отвечая на вопрос вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который посетил регион с официальным визитом. В рамках встречи вице-премьеру презентовали десятитысячную спортивную арену, на которой планируют провести соревнование. «У нас уже есть официальное подтверждение международной Федерации баскетбола (ФИБА), о том что молодежный чемпионат мира будет отдан в Россию. Соревнование молодежи до 20 лет будет проведено в городе Перми», — заявил Кущенко. Возвести арену на 10,5 тысяч зрителей собирались к баскетбольному чемпионату 2025 года, однако позже рассмотрение заявки на проведение мероприятия было приостановлено. Предполагается, что стадион будет главной площадкой для проведения соревнований в Перми. Объект будет возведен на месте бывшего Товарного дома на ДКЖ. О том, что источник раскрыл программу визита вице-премьера РФ в Пермь, URA.RU сообщало ранее. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентует программу празднования 300-летия города. Источник также рассказал, какие объекты краевые власти покажут Дмитрию Чернышенко. Это стройплощадка нового здания галереи, пространство завода имени Шпагина, обновленная набережная и ряд других.