Зачинщиков срыва оборонзаказа на уральском заводе хотят уволить

Сотрудники Уральского компрессорного завода (УКЗ), которые выступают зачинщиками забастовок, будут уволены, если продолжат мешать работе предприятия. Об этом заявил директор УКЗ Денис Тасаков.
«Надо понять, кто эти люди [зачинщики]. Уверен, это два-три человека. Одного я точно знаю. Сейчас я никого увольнять не собираюсь, но если продолжат появляться люди, агитирующие не выходить на работу, что чревато срывом гособоронзаказа, с такими я буду расставаться. Потому что при срыве гособоронзаказа меня уже спросят: „А почему вы не приняли меры?“ А принять меры — по сути означает уволить таких людей», — заявил Тасаков в интервью 66.RU.
Также он поделился планом выхода из сложной финансовой ситуации. Директор завода надеется продать имущество, которое не задействовано в процессе производства, а также получить банковский кредит и раннюю оплату по одному из заказов. На предприятии начали реформировать службу продаж, чтобы получить больше новых заказов. «Есть на подходе гособоронзаказ на 200 млн рублей. Подпишем его, дай бог, в ближайшие недели две-три. Тогда часть аванса за него направим на зарплаты, а часть — на материалы и комплектующие», — добавляет Тасаков.
Руководство Уральского компрессорного завода задерживает выплаты сотрудникам с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.
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Сотрудники Уральского компрессорного завода (УКЗ), которые выступают зачинщиками забастовок, будут уволены, если продолжат мешать работе предприятия. Об этом заявил директор УКЗ Денис Тасаков. «Надо понять, кто эти люди [зачинщики]. Уверен, это два-три человека. Одного я точно знаю. Сейчас я никого увольнять не собираюсь, но если продолжат появляться люди, агитирующие не выходить на работу, что чревато срывом гособоронзаказа, с такими я буду расставаться. Потому что при срыве гособоронзаказа меня уже спросят: „А почему вы не приняли меры?“ А принять меры — по сути означает уволить таких людей», — заявил Тасаков в интервью 66.RU. Также он поделился планом выхода из сложной финансовой ситуации. Директор завода надеется продать имущество, которое не задействовано в процессе производства, а также получить банковский кредит и раннюю оплату по одному из заказов. На предприятии начали реформировать службу продаж, чтобы получить больше новых заказов. «Есть на подходе гособоронзаказ на 200 млн рублей. Подпишем его, дай бог, в ближайшие недели две-три. Тогда часть аванса за него направим на зарплаты, а часть — на материалы и комплектующие», — добавляет Тасаков. Руководство Уральского компрессорного завода задерживает выплаты сотрудникам с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.