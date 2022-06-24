Зачинщиков срыва оборонзаказа на уральском заводе хотят уволить

Директор Уральского компрессорного завода Денис Тасаков рассказал, что организаторы протестов мешают работе предприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Уральского компрессорного завода (УКЗ), которые выступают зачинщиками забастовок, будут уволены, если продолжат мешать работе предприятия. Об этом заявил директор УКЗ Денис Тасаков.

«Надо понять, кто эти люди [зачинщики]. Уверен, это два-три человека. Одного я точно знаю. Сейчас я никого увольнять не собираюсь, но если продолжат появляться люди, агитирующие не выходить на работу, что чревато срывом гособоронзаказа, с такими я буду расставаться. Потому что при срыве гособоронзаказа меня уже спросят: „А почему вы не приняли меры?“ А принять меры — по сути означает уволить таких людей», — заявил Тасаков в интервью 66.RU.

Также он поделился планом выхода из сложной финансовой ситуации. Директор завода надеется продать имущество, которое не задействовано в процессе производства, а также получить банковский кредит и раннюю оплату по одному из заказов. На предприятии начали реформировать службу продаж, чтобы получить больше новых заказов. «Есть на подходе гособоронзаказ на 200 млн рублей. Подпишем его, дай бог, в ближайшие недели две-три. Тогда часть аванса за него направим на зарплаты, а часть — на материалы и комплектующие», — добавляет Тасаков.

Руководство Уральского компрессорного завода задерживает выплаты сотрудникам с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

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