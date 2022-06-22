СК завел дело на директоров бунтующего свердловского завода

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Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством УКЗ Фото:

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам Уральского компрессорного завода (УКЗ) после скандала с забастовкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«СК по Октябрьскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, руководство предприятия свыше двух месяцев полностью не выплачивало заработную плату более чем 300 работникам в период с апреля 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Общий размер задолженности перед работниками завода составил более 20 миллионов рублей. В региональном СК также отметили, что следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств преступления.

Информация о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате появилась в СМИ 8 июня. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод.

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам Уральского компрессорного завода (УКЗ) после скандала с забастовкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «СК по Октябрьскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, руководство предприятия свыше двух месяцев полностью не выплачивало заработную плату более чем 300 работникам в период с апреля 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Общий размер задолженности перед работниками завода составил более 20 миллионов рублей. В региональном СК также отметили, что следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. Информация о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате появилась в СМИ 8 июня. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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