Врач раскрыл, какой диеты нужно придерживаться во время стресса

26 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Во время стресса нужно отказаться от еды перед сном, сказал Андрей Мартюшев-Поклад Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время стресса необходимо увеличить потребление рыбы, овощей, зелени, орехов и яиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, врач превентивной медицины, консультант по ЗОЖ платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Андрей Мартюшев-Поклад. «Во время стресса резко повышается потребность в некоторых веществах, которые нужны для нормальной выработки энергии: в частности, в магнии, витаминах группы В, цинке, витамине Д, антиоксидантах. Лучший их источник — разноцветные овощи, зелень, семечки, орехи, рыба. Часто хронический стресс запускает разрушение белков, поэтому их содержание в рационе имеет смысл повысить до 1.5 г на кг веса. Белки, которые легче всего усваиваются — это яйца. Можно есть три-четыре штуки в день», — сообщил Андрей Мартюшев-Поклад. Врач объяснил, в какое время лучше завтракать, обедать и ужинать. «Старайтесь придерживаться трех основных приемов пищи в день. Оптимально: в 9 утра, 13-14 и 18 часов. Откажитесь от перекусов и ужина перед сном, поскольку это снижает качество сна, который очень важен для стрессоустойчивости. Полезная тарелка при стрессе: не менее 50% овощей в любом виде, остальное — жиры и полезные белки, такие как мясо, птица, яйца, творог, орехи, семечки», — добавил эксперт. Консультант по ЗОЖ отметил, что от некоторой пищи стоит отказаться при стрессе. «Особенно важно убрать из рациона продукты, которые в целом мешают организму: быстрые углеводы, рафинированные жиры, фруктозу, усилители вкуса, алкоголь, стимуляторы. Стресс повышает проницаемость кишечника и увеличивает риск пищевой непереносимости, поэтому желательно, исключить самые частые ее источники, например, глютен и сою. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во время стресса необходимо увеличить потребление рыбы, овощей, зелени, орехов и яиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, врач превентивной медицины, консультант по ЗОЖ платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Андрей Мартюшев-Поклад. «Во время стресса резко повышается потребность в некоторых веществах, которые нужны для нормальной выработки энергии: в частности, в магнии, витаминах группы В, цинке, витамине Д, антиоксидантах. Лучший их источник — разноцветные овощи, зелень, семечки, орехи, рыба. Часто хронический стресс запускает разрушение белков, поэтому их содержание в рационе имеет смысл повысить до 1.5 г на кг веса. Белки, которые легче всего усваиваются — это яйца. Можно есть три-четыре штуки в день», — сообщил Андрей Мартюшев-Поклад. Врач объяснил, в какое время лучше завтракать, обедать и ужинать. «Старайтесь придерживаться трех основных приемов пищи в день. Оптимально: в 9 утра, 13-14 и 18 часов. Откажитесь от перекусов и ужина перед сном, поскольку это снижает качество сна, который очень важен для стрессоустойчивости. Полезная тарелка при стрессе: не менее 50% овощей в любом виде, остальное — жиры и полезные белки, такие как мясо, птица, яйца, творог, орехи, семечки», — добавил эксперт. Консультант по ЗОЖ отметил, что от некоторой пищи стоит отказаться при стрессе. «Особенно важно убрать из рациона продукты, которые в целом мешают организму: быстрые углеводы, рафинированные жиры, фруктозу, усилители вкуса, алкоголь, стимуляторы. Стресс повышает проницаемость кишечника и увеличивает риск пищевой непереносимости, поэтому желательно, исключить самые частые ее источники, например, глютен и сою.