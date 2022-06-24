В Ялуторовске испекли огромный блин, он попал в книгу рекордов РФ. Фото, видео

25 июня 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

В Ялуторовске приготовили огромный блин, который попал в книгу рекордов России (архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Ялуторовске испекли самый огромный блин в России, он попал в книгу рекордов страны. Об этом сообщается в социальных сетях. «Приготовление самого большого блина в стране официально зафиксировано в книге рекордов России. Ура! Ялуторовчане, мы рекордсмены!» — сообщили в группе «ЯЛУТОРОВСК ЗНАЕТ» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото награждения участников. Кроме того, в другой публикации группы появилось видео приготовления. «Одним из зрелищных событий стало выпекание блинов. На месте работает представитель книги рекордов России Александр Пересвет», — написали в посте паблика «ЯЛУТОРОВСК ЗНАЕТ», прикрепив видеозапись готовки. В Ялуторовске 25 июня отмечается День города, ему исполнилось 363 года. Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске пожарили огромную яичницу. На нее ушло 1,5 тысячи яиц. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Ялуторовске испекли самый огромный блин в России, он попал в книгу рекордов страны. Об этом сообщается в социальных сетях. «Приготовление самого большого блина в стране официально зафиксировано в книге рекордов России. Ура! Ялуторовчане, мы рекордсмены!» — сообщили в группе «ЯЛУТОРОВСК ЗНАЕТ» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото награждения участников. Кроме того, в другой публикации группы появилось видео приготовления. «Одним из зрелищных событий стало выпекание блинов. На месте работает представитель книги рекордов России Александр Пересвет», — написали в посте паблика «ЯЛУТОРОВСК ЗНАЕТ», прикрепив видеозапись готовки. В Ялуторовске 25 июня отмечается День города, ему исполнилось 363 года. Ранее URA.RU писало, что в Ялуторовске пожарили огромную яичницу. На нее ушло 1,5 тысячи яиц.