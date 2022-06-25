Российские военные зашли в Лисичанск

Военные ЛНР и РФ вошли в Лисичанск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Силы Луганской народной республики и РФ зашли в Лисичанск. Ведутся бои внутри города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к народной милиции ЛНР.

«Наступление на Лисичанск продолжается. Бои уже идут внутри населенного пункта», — сообщил источник.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов.

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