Минобороны отметило командующего ЦВО, отличившегося на Украине

25 июня 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Александр Лапин командует ЦВО с 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска под командованием генерал-полковника Александра Лапина (является командующим войсками Центрального военного округа — прим.ред.) прорвали оборону украинских войск и разгромили противника. Также в заявлении Министерства обороны России отмечен другой военачальник — генерал Сергей Суровикин, ранее служивший в ЦВО. «Соединения и воинские части группировки войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Лапина А.П., прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга. В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», — сказано в сообщении telegram-канала Минобороны России. Александр Лапин уже пять лет является командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) и в данный момент принимает участие в спецоперации на Украине. Ранее под руководством генерал-полковника Лапина был освобожден город Красный Лиман. Также Минобороны отметило другого генерала — Сергея Суровикина, который в 2010—2012 годах был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а ныне является главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ. «Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С. В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в „Горском котле“. Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», — говорится в сообщении Минобороны. Российская спецоперация на Украине длится четыре месяца, ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, а также демилитаризация и денацификация страны. Ранее сообщалось, что силы Луганской народной республики и РФ зашли в Лисичанск. Ведутся бои внутри города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Российские войска под командованием генерал-полковника Александра Лапина (является командующим войсками Центрального военного округа — прим.ред.) прорвали оборону украинских войск и разгромили противника. Также в заявлении Министерства обороны России отмечен другой военачальник — генерал Сергей Суровикин, ранее служивший в ЦВО. «Соединения и воинские части группировки войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Лапина А.П., прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга. В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка», — сказано в сообщении telegram-канала Минобороны России. Александр Лапин уже пять лет является командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) и в данный момент принимает участие в спецоперации на Украине. Ранее под руководством генерал-полковника Лапина был освобожден город Красный Лиман. Также Минобороны отметило другого генерала — Сергея Суровикина, который в 2010—2012 годах был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а ныне является главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ. «Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С. В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в „Горском котле“. Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое», — говорится в сообщении Минобороны. Российская спецоперация на Украине длится четыре месяца, ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, а также демилитаризация и денацификация страны. Ранее сообщалось, что силы Луганской народной республики и РФ зашли в Лисичанск. Ведутся бои внутри города.