28 мая 2022

Командующий ЦВО наградил военных, освободивших Красный Лиман. Видео

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, которые освобождали Красный Лиман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Красном Лимане состоялось награждение участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, которые принимали участие в освобождении Красного Лимана.

«Товарищи сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы имеем честь славить вас, лучших сынов отечества. Страна гордится вами, проявившими мужество, честь и отвагу при выполнении своего боевого долга. Поздравляю», — сказал Лапин. Военнослужащим вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За боевые отличия».

28 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Красного Лимана на Украине. Крупный донбасский город перешел под контроль российских военных, а также подразделений Донецкой народной республики. Освобождение Донбасса разворачивается в рамках российской спецоперации, начатой 24 февраля. На данный момент ВС РФ освобождена от ВСУ и националистов почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская.

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В Красном Лимане состоялось награждение участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, которые принимали участие в освобождении Красного Лимана. «Товарищи сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы имеем честь славить вас, лучших сынов отечества. Страна гордится вами, проявившими мужество, честь и отвагу при выполнении своего боевого долга. Поздравляю», — сказал Лапин. Военнослужащим вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За боевые отличия». 28 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Красного Лимана на Украине. Крупный донбасский город перешел под контроль российских военных, а также подразделений Донецкой народной республики. Освобождение Донбасса разворачивается в рамках российской спецоперации, начатой 24 февраля. На данный момент ВС РФ освобождена от ВСУ и националистов почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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