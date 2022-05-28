Генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, которые освобождали Красный Лиман Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Красном Лимане состоялось награждение участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, которые принимали участие в освобождении Красного Лимана.

«Товарищи сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы имеем честь славить вас, лучших сынов отечества. Страна гордится вами, проявившими мужество, честь и отвагу при выполнении своего боевого долга. Поздравляю», — сказал Лапин. Военнослужащим вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За боевые отличия».

28 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Красного Лимана на Украине. Крупный донбасский город перешел под контроль российских военных, а также подразделений Донецкой народной республики. Освобождение Донбасса разворачивается в рамках российской спецоперации, начатой 24 февраля. На данный момент ВС РФ освобождена от ВСУ и националистов почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская.