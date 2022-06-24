Празднование дня города продлится до 23:00
В Тобольске (Тюменская область) проходит празднование Дня города. 435-летие древней столицы Сибири отмечают на 15 площадках. На месте событий работал фотокорреспондет URA.RU Денис Моргунов.
День города в Тобольске проходит с размахом. 15 площадок, развлечения для взрослых и детей, концерты и интерактивы. Вечером тоболяков ждут концерт Олега Газманова (22:00, Красная площадь) и фейерверк (23:00).
Погода в праздничный день не подвела, тоболяки с удовольствием гуляли
Программа праздника пришлась горожанам по вкусу
В зоне фудкорта можно было подкрепиться
Основное празднование проходит на Красной площади
Тоболяки поддерживали выступающих апплодисментами
В праздновании приняли участие митрополит Димитрий, губернатор Александр Моор (четвертый слева) и глава мэрии Тобольска Максим Афанасьев (справа)
На главной сцене выступил Тюменский филармонический оркестр
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