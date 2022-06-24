24 июня 2022

Тобольск отпраздновал день города. Найди себя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Тобольск
Празднование дня города продлится до 23:00 Фото:

В Тобольске (Тюменская область) проходит празднование Дня города. 435-летие древней столицы Сибири отмечают на 15 площадках. На месте событий работал фотокорреспондет URA.RU Денис Моргунов.

День города в Тобольске проходит с размахом. 15 площадок, развлечения для взрослых и детей, концерты и интерактивы. Вечером тоболяков ждут концерт Олега Газманова (22:00, Красная площадь) и фейерверк (23:00).

Погода в праздничный день не подвела, тоболяки с удовольствием гуляли
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Программа праздника пришлась горожанам по вкусу
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В зоне фудкорта можно было подкрепиться
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Основное празднование проходит на Красной площади
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Тоболяки поддерживали выступающих апплодисментами
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Празднование Дня города. Тобольск
В праздновании приняли участие митрополит Димитрий, губернатор Александр Моор (четвертый слева) и глава мэрии Тобольска Максим Афанасьев (справа)
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Празднование Дня города. Тобольск
На главной сцене выступил Тюменский филармонический оркестр
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В Тобольске (Тюменская область) проходит празднование Дня города. 435-летие древней столицы Сибири отмечают на 15 площадках. На месте событий работал фотокорреспондет URA.RU Денис Моргунов. День города в Тобольске проходит с размахом. 15 площадок, развлечения для взрослых и детей, концерты и интерактивы. Вечером тоболяков ждут концерт Олега Газманова (22:00, Красная площадь) и фейерверк (23:00).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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