Празднование дня города продлится до 23:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) проходит празднование Дня города. 435-летие древней столицы Сибири отмечают на 15 площадках. На месте событий работал фотокорреспондет URA.RU Денис Моргунов.

День города в Тобольске проходит с размахом. 15 площадок, развлечения для взрослых и детей, концерты и интерактивы. Вечером тоболяков ждут концерт Олега Газманова (22:00, Красная площадь) и фейерверк (23:00).

Погода в праздничный день не подвела, тоболяки с удовольствием гуляли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Программа праздника пришлась горожанам по вкусу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В зоне фудкорта можно было подкрепиться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Основное празднование проходит на Красной площади Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тоболяки поддерживали выступающих апплодисментами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В праздновании приняли участие митрополит Димитрий, губернатор Александр Моор (четвертый слева) и глава мэрии Тобольска Максим Афанасьев (справа) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На главной сцене выступил Тюменский филармонический оркестр Фото: Денис Моргунов © URA.RU