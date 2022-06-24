Задержанный свердловчанин объяснил свой выстрел в голову ребенка. Фото

25 июня 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

По словам подозреваемого, выстрел был случайным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Нижней Синячихи (Свердловская область) заявил, что стрелял по птице, а в ребенка попал случайно. Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР. «Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Сейчас выдвинутая им версия, в числе других, тщательно проверяется», — сказано в пресс-релизе ведомства. Ранее URA.RU писало о задержании 49-летнего бульдозериста, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки. В палисаднике его дома, по сообщению МВД России, найдена гильза. Она приобщена к материалам уголовного дела. Известно, что раннее подозреваемый был судим. В рамках нового уголовного дела он прошел проверку на полиграфе. О тяжелом ранении девочки из Нижней Синячихи сообщалось 23 июня: ребенок получил пулю во время прогулки с друзьями. В тяжелом состоянии на вертолете школьницу доставили в Екатеринбург. По словам ее родителей, девочке придется всю жизнь прожить с пулей в голове. Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Нижней Синячихи (Свердловская область) заявил, что стрелял по птице, а в ребенка попал случайно. Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР. «Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Сейчас выдвинутая им версия, в числе других, тщательно проверяется», — сказано в пресс-релизе ведомства. Ранее URA.RU писало о задержании 49-летнего бульдозериста, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки. В палисаднике его дома, по сообщению МВД России, найдена гильза. Она приобщена к материалам уголовного дела. Известно, что раннее подозреваемый был судим. В рамках нового уголовного дела он прошел проверку на полиграфе. О тяжелом ранении девочки из Нижней Синячихи сообщалось 23 июня: ребенок получил пулю во время прогулки с друзьями. В тяжелом состоянии на вертолете школьницу доставили в Екатеринбург. По словам ее родителей, девочке придется всю жизнь прожить с пулей в голове.