Задержан свердловчанин, выстреливший в голову ребенку. Видео

25 июня 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Подозреваемым в покушении на убийство 11-летней девочки в Нижней Синячихе оказался ранее судимый местный житель Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU В Нижней Синячихе (Свердловская область) задержан подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки. Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель, работающий бульдозеристом, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления по Свердловской области и в региональном управлении МВД. «Установлены и допрошены очевидцы случившегося, проведены проверки их показаний на месте, что позволило определить сектор, из которого мог быть произведен выстрел. Отрабатывая указанный сектор, следователи и оперативники в одном из частных дворов обнаружили гильзу, свидетельствующую о недавнем применении огнестрельного оружия. Была назначена судебная экспертиза, результаты которой позволили сделать вывод о причастности конкретного лица», — говорится в сообщении следователей. «К мероприятиям подключились опытные сыщики центрального аппарата МВД России. Задержанным оказался местный житель 1972 года рождения, подрабатывающий бульдорезистом. В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела», — добавляют в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее стало известно, что в Свердловской области от выстрела в голову пострадала 11-летняя девочка. Отец девочки, рассказал, что ей придется всю жизнь жить с пулей в голове. Расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего» взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижней Синячихе (Свердловская область) задержан подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки. Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель, работающий бульдозеристом, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления по Свердловской области и в региональном управлении МВД. «Установлены и допрошены очевидцы случившегося, проведены проверки их показаний на месте, что позволило определить сектор, из которого мог быть произведен выстрел. Отрабатывая указанный сектор, следователи и оперативники в одном из частных дворов обнаружили гильзу, свидетельствующую о недавнем применении огнестрельного оружия. Была назначена судебная экспертиза, результаты которой позволили сделать вывод о причастности конкретного лица», — говорится в сообщении следователей. «К мероприятиям подключились опытные сыщики центрального аппарата МВД России. Задержанным оказался местный житель 1972 года рождения, подрабатывающий бульдорезистом. В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела», — добавляют в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее стало известно, что в Свердловской области от выстрела в голову пострадала 11-летняя девочка. Отец девочки, рассказал, что ей придется всю жизнь жить с пулей в голове. Расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего» взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.