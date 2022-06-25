Врач Кутушов предупредил об опасности жизни с кошками

26 июня 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Кошки являются переносчиками опасных заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кошки могут оказаться переносчиками опасных и даже смертельных заболеваний, если животное имеет возможность контактировать с другими. Об этом в беседе с URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «История совместного сожительства с домашними животными насчитывает сотни тысяч лет. Животные помогали выжить в дикой природе, но они же и несли инфекционные заболевания, свойственные только им, как постоянным или промежуточным хозяевам. При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний. Основные — это бешенство, дерматомикозы, гельминтозы, токсоплазмоз, кампилобактериоз, хламидиоз, сальмонеллезы, туляремия, туберкулез, лептоспироз, пастереллез, туляремия, иерсиниоз и ряд других», — сказал Михаил Кутушов. По его словам, если животное не выходит из квартиры, рисков гораздо меньше. «Если кошка домашняя и не контактирует с другими животными, то есть только опасность гельминтоза», — отметил эксперт. Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров отметил, что эти домашние питомцы могут стать источником стресса. «Они будят тебя в три ночи, чтобы за ними убрали горшок, требуют покормить, сообщают о сезоне спаривания, бегают, пренебрегая твоими потребностями. Представим человека, который никак не может выспаться, у него сбился режим сна. В таком случае кошки будут вредить, настаивая на своих эгоистичных интересах», — добавил собеседник URA.RU. Эксперт рассказал и о положительном влиянии кошек на человека. «Плюсом подобного сожительства станет ощущение заботы о ближнем, ком-то более хрупком и слабом — это мощный стимул жить. Подчас этот стимул компенсирует все неудобства, и хозяин мяукающих питомцев получает прилив гормонов радости: окситоцина из-за ощущения причастности к группе, надежной связи с животным; серотонина — благодаря тому, что человек находится на опекающей позиции хозяина, в приоритете», — объяснил Галигабаров. Кутушов отметил эффективность кошачей терапии. «Говоря об успокоении, животные действительно обладают эффектом умиротворения. Во-первых, потому что они теплые — человеческий организм положительно реагирует на тепло. Есть даже специальные кошачьи терапии для больных детей и взрослых, которые действительно имеют положительный эффект», — подчеркнул врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Кошки могут оказаться переносчиками опасных и даже смертельных заболеваний, если животное имеет возможность контактировать с другими. Об этом в беседе с URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «История совместного сожительства с домашними животными насчитывает сотни тысяч лет. Животные помогали выжить в дикой природе, но они же и несли инфекционные заболевания, свойственные только им, как постоянным или промежуточным хозяевам. При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний. Основные — это бешенство, дерматомикозы, гельминтозы, токсоплазмоз, кампилобактериоз, хламидиоз, сальмонеллезы, туляремия, туберкулез, лептоспироз, пастереллез, туляремия, иерсиниоз и ряд других», — сказал Михаил Кутушов. По его словам, если животное не выходит из квартиры, рисков гораздо меньше. «Если кошка домашняя и не контактирует с другими животными, то есть только опасность гельминтоза», — отметил эксперт. Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров отметил, что эти домашние питомцы могут стать источником стресса. «Они будят тебя в три ночи, чтобы за ними убрали горшок, требуют покормить, сообщают о сезоне спаривания, бегают, пренебрегая твоими потребностями. Представим человека, который никак не может выспаться, у него сбился режим сна. В таком случае кошки будут вредить, настаивая на своих эгоистичных интересах», — добавил собеседник URA.RU. Эксперт рассказал и о положительном влиянии кошек на человека. «Плюсом подобного сожительства станет ощущение заботы о ближнем, ком-то более хрупком и слабом — это мощный стимул жить. Подчас этот стимул компенсирует все неудобства, и хозяин мяукающих питомцев получает прилив гормонов радости: окситоцина из-за ощущения причастности к группе, надежной связи с животным; серотонина — благодаря тому, что человек находится на опекающей позиции хозяина, в приоритете», — объяснил Галигабаров. Кутушов отметил эффективность кошачей терапии. «Говоря об успокоении, животные действительно обладают эффектом умиротворения. Во-первых, потому что они теплые — человеческий организм положительно реагирует на тепло. Есть даже специальные кошачьи терапии для больных детей и взрослых, которые действительно имеют положительный эффект», — подчеркнул врач.