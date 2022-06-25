Российские войска полностью освободили Северодонецк

Силы Луганской народной республики и РФ полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения ЛНР при поддержке ВС РФ полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль», — сообщили в Минобороны, трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ранее в ЛНР сообщили о том, что промзона завода «Азот» в Северодонецке взята под контроль РФ, также с завода освободили 800 мирных жителей, которых удерживали украинские националисты.
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