Российские войска полностью освободили Северодонецк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, город мариуполь, сгоревший танк, подбитый танк
Северодонецк освобожден Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы Луганской народной республики и РФ полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения ЛНР при поддержке ВС РФ полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль», — сообщили в Минобороны, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ранее в ЛНР сообщили о том, что промзона завода «Азот» в Северодонецке взята под контроль РФ, также с завода освободили 800 мирных жителей, которых удерживали украинские националисты.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Силы Луганской народной республики и РФ полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения ЛНР при поддержке ВС РФ полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль», — сообщили в Минобороны, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ранее в ЛНР сообщили о том, что промзона завода «Азот» в Северодонецке взята под контроль РФ, также с завода освободили 800 мирных жителей, которых удерживали украинские националисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...