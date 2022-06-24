24 июня 2022

В Тобольске закончили День города праздничным салютом. Фото

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Фейерверк, 9 мая Челябинск, салют, фейерверк
Программа на День города завершилась праздничным салютом Фото:

В Тобольске (Тюменская область) отметили День города салютом. Город отмечает свое 435-летие, в честь чего жителям устроили праздничную программу, которая завершилась фейерверком.

День города в Тобольске отмечается 25 июня. Ранее стало известно, какие мероприятия проведут в честь праздника. Первым в списке стал фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», где провели концерт виолончелиста Бориса Андрианова и Тюменского филармонического оркестра. В вечернюю программу вошел концерт Олега Газманова. После него прошел салют в честь праздника.

URA.RU также подготовило фоторепортаж с Дня города в Тобольске, где приняли участие митрополит Димитрий, губернатор Александр Моор и глава мэрии Тобольска Максим Афанасьев.

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В Тобольске (Тюменская область) отметили День города салютом. Город отмечает свое 435-летие, в честь чего жителям устроили праздничную программу, которая завершилась фейерверком. День города в Тобольске отмечается 25 июня. Ранее стало известно, какие мероприятия проведут в честь праздника. Первым в списке стал фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», где провели концерт виолончелиста Бориса Андрианова и Тюменского филармонического оркестра. В вечернюю программу вошел концерт Олега Газманова. После него прошел салют в честь праздника. URA.RU также подготовило фоторепортаж с Дня города в Тобольске, где приняли участие митрополит Димитрий, губернатор Александр Моор и глава мэрии Тобольска Максим Афанасьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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