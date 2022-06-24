В Тобольске закончили День города праздничным салютом. Фото

25 июня 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Программа на День города завершилась праздничным салютом Фото: Наталья Чернова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) отметили День города салютом. Город отмечает свое 435-летие, в честь чего жителям устроили праздничную программу, которая завершилась фейерверком. День города в Тобольске отмечается 25 июня. Ранее стало известно, какие мероприятия проведут в честь праздника. Первым в списке стал фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», где провели концерт виолончелиста Бориса Андрианова и Тюменского филармонического оркестра. В вечернюю программу вошел концерт Олега Газманова. После него прошел салют в честь праздника. URA.RU также подготовило фоторепортаж с Дня города в Тобольске, где приняли участие митрополит Димитрий, губернатор Александр Моор и глава мэрии Тобольска Максим Афанасьев. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тобольске (Тюменская область) отметили День города салютом. Город отмечает свое 435-летие, в честь чего жителям устроили праздничную программу, которая завершилась фейерверком. День города в Тобольске отмечается 25 июня. Ранее стало известно, какие мероприятия проведут в честь праздника. Первым в списке стал фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», где провели концерт виолончелиста Бориса Андрианова и Тюменского филармонического оркестра. В вечернюю программу вошел концерт Олега Газманова. После него прошел салют в честь праздника. URA.RU также подготовило фоторепортаж с Дня города в Тобольске, где приняли участие митрополит Димитрий, губернатор Александр Моор и глава мэрии Тобольска Максим Афанасьев.