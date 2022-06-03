Бельгийский политолог: в Европе рост недовольства из-за беженцев. «Пособия для украинцев 1200 евро»

03 июня 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

В Бельгии беженцы из Украины получают пособие в 1200 евро Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бельгии растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. «Украинцам в Бельгии выдают пособия — 1200 евро в месяц. Для сравнения, моя мама получает пенсию 900 евро, при этом она работала всю жизнь. И все больше и больше людей думает, как это возможно? Они говорят: „Мы работали 40 лет и получаем маленькие пенсии, а хохлы прилетают к нам и получают больше, и им даже документы не нужны“. Беженцы с Украины хорошо интегрируются, прекрасно одеты, даже лучше, чем местные жители, при этом, они даже не понимают язык. Если бы я имел такую поддержку, получал в России такое пособие в 1200 евро, я бы сам никогда не покинул РФ», — подчеркнул Крис Роман. При этом политолог добавил, что Бельгия разделилась на два лагеря, часть, из-за антироссийской пропаганды, очень жалеет беженцев. «Конечно, с одной стороны бельгийцы жалуются, что беженцы получают больше, чем мы. Но с другой, из-за сильной антироссийской пропаганда, из-за сообщений в прессе о том, что Россия совершает акты насилия, убийств украинцев, конечно, люди им сочувствуют, думают, что им надо помогать, так как они страдают. И думаю, эта сказка будет продолжаться еще минимум пару месяцев», — объяснил Роман. Ранее в польском издании Rzeczpospolita появилась информация о том, что с 1 июля государство перестанет выдавать по 40 злотых беженцам на питание и проживание. По мнению профессора Петра Длугоша, это показывает, что Польша прекращает поддержку и предлагает украинцам вернуться на родину. По данным болгарского телевидения bTV News, беженцев начнут выселять из отелей, находящихся на берегу моря, и будут перевозить в отдельные базы. Украинцев страны Евросоюза начали принимать с конца февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Бельгии растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. «Украинцам в Бельгии выдают пособия — 1200 евро в месяц. Для сравнения, моя мама получает пенсию 900 евро, при этом она работала всю жизнь. И все больше и больше людей думает, как это возможно? Они говорят: „Мы работали 40 лет и получаем маленькие пенсии, а хохлы прилетают к нам и получают больше, и им даже документы не нужны“. Беженцы с Украины хорошо интегрируются, прекрасно одеты, даже лучше, чем местные жители, при этом, они даже не понимают язык. Если бы я имел такую поддержку, получал в России такое пособие в 1200 евро, я бы сам никогда не покинул РФ», — подчеркнул Крис Роман. При этом политолог добавил, что Бельгия разделилась на два лагеря, часть, из-за антироссийской пропаганды, очень жалеет беженцев. «Конечно, с одной стороны бельгийцы жалуются, что беженцы получают больше, чем мы. Но с другой, из-за сильной антироссийской пропаганда, из-за сообщений в прессе о том, что Россия совершает акты насилия, убийств украинцев, конечно, люди им сочувствуют, думают, что им надо помогать, так как они страдают. И думаю, эта сказка будет продолжаться еще минимум пару месяцев», — объяснил Роман. Ранее в польском издании Rzeczpospolita появилась информация о том, что с 1 июля государство перестанет выдавать по 40 злотых беженцам на питание и проживание. По мнению профессора Петра Длугоша, это показывает, что Польша прекращает поддержку и предлагает украинцам вернуться на родину. По данным болгарского телевидения bTV News, беженцев начнут выселять из отелей, находящихся на берегу моря, и будут перевозить в отдельные базы. Украинцев страны Евросоюза начали принимать с конца февраля.