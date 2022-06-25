Девушки зажгли файеры возле KFC, расположенного у дендропарка
В Екатеринбурге две девушки зажгли файеры и выступили против KFC. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.
«Девушки стояли возле KFC, что находится рядом с дендропарком. Они зажгли файеры и выкрикивали что-то против KFC», — рассказал очевидец.
Ранее URA.RU писало, что в свердловские KFC возвращены скидочные купоны. Среди вернувшихся купонов — комбо с кофе и пончиком, стрипсы и соус, набор с ведром картофеля фри и наггетсов. Также в KFC заменили Pepsi и Coca-Cola «Напитками из Черноголовки».
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