В Екатеринбурге девушки с файерами выступили против KFC. Видео

26 июня 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Девушки зажгли файеры возле KFC, расположенного у дендропарка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге две девушки зажгли файеры и выступили против KFC. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Девушки стояли возле KFC, что находится рядом с дендропарком. Они зажгли файеры и выкрикивали что-то против KFC», — рассказал очевидец. Ранее URA.RU писало, что в свердловские KFC возвращены скидочные купоны. Среди вернувшихся купонов — комбо с кофе и пончиком, стрипсы и соус, набор с ведром картофеля фри и наггетсов. Также в KFC заменили Pepsi и Coca-Cola «Напитками из Черноголовки». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге две девушки зажгли файеры и выступили против KFC. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Девушки стояли возле KFC, что находится рядом с дендропарком. Они зажгли файеры и выкрикивали что-то против KFC», — рассказал очевидец. Ранее URA.RU писало, что в свердловские KFC возвращены скидочные купоны. Среди вернувшихся купонов — комбо с кофе и пончиком, стрипсы и соус, набор с ведром картофеля фри и наггетсов. Также в KFC заменили Pepsi и Coca-Cola «Напитками из Черноголовки».