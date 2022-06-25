25 июня 2022

В Екатеринбурге девушки с файерами выступили против KFC. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, фастфуд, kfc
Девушки зажгли файеры возле KFC, расположенного у дендропарка Фото:

В Екатеринбурге две девушки зажгли файеры и выступили против KFC. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Девушки стояли возле KFC, что находится рядом с дендропарком. Они зажгли файеры и выкрикивали что-то против KFC», — рассказал очевидец.

Ранее URA.RU писало, что в свердловские KFC возвращены скидочные купоны. Среди вернувшихся купонов — комбо с кофе и пончиком, стрипсы и соус, набор с ведром картофеля фри и наггетсов. Также в KFC заменили Pepsi и Coca-Cola «Напитками из Черноголовки».

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В Екатеринбурге две девушки зажгли файеры и выступили против KFC. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Девушки стояли возле KFC, что находится рядом с дендропарком. Они зажгли файеры и выкрикивали что-то против KFC», — рассказал очевидец. Ранее URA.RU писало, что в свердловские KFC возвращены скидочные купоны. Среди вернувшихся купонов — комбо с кофе и пончиком, стрипсы и соус, набор с ведром картофеля фри и наггетсов. Также в KFC заменили Pepsi и Coca-Cola «Напитками из Черноголовки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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