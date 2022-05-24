KFC в Екатеринбурге придумали, чем заменить Pepsi и Coca-Cola

24 мая 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

В ресторанах KFC в Екатеринбурге заменили иностранную газировку на «Напитки из Черноголовки» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рестораны быстрого питания KFC в Екатеринбурге начали продавать «Напитки из Черноголовки» после прекращения продаж продукции PepsiCo в России. Информация о стартах продаж появилась на сайте ресторанов. «Лимонад Черноголовка Байкал бутылка 0,5 л — стоимость 109 рублей», — сказано на сайте KFC. Сейчас в наличии есть только напиток со вкусом «Байкал», а вкусы «Дюшес», «Кола», «Оригинальный» должны появиться позже. Ранее URA.RU сообщало, что компания PepsiCo прекратит продажу продукции своих брендов в России. Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. В продаже на сайте появились «Напитки из Черноголовки» Скриншот: сайт KFC

Рестораны быстрого питания KFC в Екатеринбурге начали продавать «Напитки из Черноголовки» после прекращения продаж продукции PepsiCo в России. Информация о стартах продаж появилась на сайте ресторанов. «Лимонад Черноголовка Байкал бутылка 0,5 л — стоимость 109 рублей», — сказано на сайте KFC. Сейчас в наличии есть только напиток со вкусом «Байкал», а вкусы «Дюшес», «Кола», «Оригинальный» должны появиться позже. Ранее URA.RU сообщало, что компания PepsiCo прекратит продажу продукции своих брендов в России. Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине.