KFC в Екатеринбурге придумали, чем заменить Pepsi и Coca-Cola

В ресторанах KFC в Екатеринбурге заменили иностранную газировку на «Напитки из Черноголовки»
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Рестораны быстрого питания KFC в Екатеринбурге начали продавать «Напитки из Черноголовки» после прекращения продаж продукции PepsiCo в России. Информация о стартах продаж появилась на сайте ресторанов.
«Лимонад Черноголовка Байкал бутылка 0,5 л — стоимость 109 рублей», — сказано на сайте KFC. Сейчас в наличии есть только напиток со вкусом «Байкал», а вкусы «Дюшес», «Кола», «Оригинальный» должны появиться позже.
Ранее URA.RU сообщало, что компания PepsiCo прекратит продажу продукции своих брендов в России. Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине.
В продаже на сайте появились «Напитки из Черноголовки»
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