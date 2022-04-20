В KFC в Екатеринбурге вернули скидочные купоны и акции

Ранее купоны были убраны из-за роста цен на продукты и ухудшения экономической обстановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рестораны KFC в Екатеринбурге вернулись купоны и скидки на заказы на вынос, позволяющие экономить. Соответствующая информация доступна в мобильном приложении KFC.

Среди вернувшихся купонов — комбо с кофе и пончиком, стрипсы и соус, набор с ведром картофеля фри и наггетсов. Кроме того, появились и новые предложения, а также скидка в 10% при заказе в мобильном приложении.

Ранее купоны были убраны сразу после ухудшения экономической ситуации в стране, одновременно с поднятием стоимости продукции ресторанов. Кроме того, сеть Yum! Brands, которая владеет ресторанами в России объявила о приостановке деятельности российских ресторанов, но выяснилось, что свердловские KFC открыты по франшизе и будут продолжать работать.

Крупные международные компании объявляли о своем выходе с российского рынка после введения западными странами новых экономических санкций в отношении РФ. Решение лидеров таких стран связано с проведением специальной операции России на территории Украины. Как позднее пояснил президент РФ Владимир Путин, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение мирных жителей Донбасса от установленного ВСУ военного режима.

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