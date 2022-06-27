Владелец бренда отеля Holiday Inn в Перми прекращает работу в РФ

Эксперты полагают, что отели бренда Holiday Inn сменят название Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Британская компания IHG, владеющая сетью отелей Holiday Inn, объявила, что уходит из России. В Перми под этим брендом работает большой отель по адресу Бульвар Гагарина, 65а с видом на центр города.

«Мы объявляли, что ведем переговоры с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России относительно сложных, долгосрочных контрактов на управление и франшизу, по которым работают эти отели. Сейчас мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с развивающимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также текущими и растущими проблемами работы там», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

IHG входит в тройку крупнейших международных сетей отелей на российском рынке. В стране он управляет 29 отелями с общим фондом в 6600 номеров. 10 марта IHG заявила, что приостанавливает открытие новых отелей в России.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина заявляла, что гостиницы не закроются, просто ими будут руководить или российские операторы, или собственники отелей. Эксперт также отметила, что экономически гостиницы только выиграют, так как им не придется платить за содержание управляющей компании бренда. URA.RU направило запрос в пермский отель Holiday Inn с просьбой прокомментировать заявление владельца бренда и дальнейших действий со своей стороны.

Ранее URA.RU также сообщало, что компания спортивной одежды Nike полностью уходит из России. Американский производитель покидает российский рынок через три месяца после приостановки своей деятельности в РФ.

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