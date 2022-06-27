Владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza объявил об уходе из РФ

27 июня 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Сеть британских отелей закроется в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британская компания InterContinental Hotel Group (IHG) заявила о прекращении деятельности в России. Компании владеет сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza. «В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС. Но мы по-прежнему сосредоточены на поддержке наших команд в России и на Украине», — говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте. IHG входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке России. Как передает «Коммерсант», компания управляет 29 отелями с суммарным фондом 6,6 тыс. номеров. IHG приостановила инвестиции в Россию и открытие новых отелей в стране после начала спецоперации на Украине и закрыла корпоративный офис в Москве. 8 апреля компания заявила о переговорах с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России об условиях их дальнейшей работы. Санкционное давление на Россию усилилось с началом спецоперации на Украине. Об уходе из страны заявили многие крупные международные компании и торговые сети. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Британская компания InterContinental Hotel Group (IHG) заявила о прекращении деятельности в России. Компании владеет сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza. «В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС. Но мы по-прежнему сосредоточены на поддержке наших команд в России и на Украине», — говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте. IHG входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке России. Как передает «Коммерсант», компания управляет 29 отелями с суммарным фондом 6,6 тыс. номеров. IHG приостановила инвестиции в Россию и открытие новых отелей в стране после начала спецоперации на Украине и закрыла корпоративный офис в Москве. 8 апреля компания заявила о переговорах с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России об условиях их дальнейшей работы. Санкционное давление на Россию усилилось с началом спецоперации на Украине. Об уходе из страны заявили многие крупные международные компании и торговые сети.