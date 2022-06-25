Швейцарский политик: санкции против РФ ведут к краху Евросоюза

26 июня 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

При худшем развитии событий, Евросоюз распадется в ближайшее время, считает Магдалена Мартулло-Блохер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против российского газа могут привести к распаду Евросоюза. Такое мнение в интервью газете Neue Zurcher Zeitung высказала вице-президент Швейцарской народной партии (ШНП) Магдалена Мартулло-Блохер. «Вместо того, чтобы продолжать разжигать конфликт, европейские президенты должны осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. Европа должна договорится с [президентом России Владимиром] Путиным о стабильных поставках газа как минимум до весны 2023 года и о мире. Нехватка электроэнергии и газа может стать реальностью еще до зимы. В худшем случае Евросоюз распадется. Я не сторонница конструкции ЕС, но это было бы катастрофой», — сказала Мартулло-Блохер. Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции против российского газа могут привести к распаду Евросоюза. Такое мнение в интервью газете Neue Zurcher Zeitung высказала вице-президент Швейцарской народной партии (ШНП) Магдалена Мартулло-Блохер. «Вместо того, чтобы продолжать разжигать конфликт, европейские президенты должны осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. Европа должна договорится с [президентом России Владимиром] Путиным о стабильных поставках газа как минимум до весны 2023 года и о мире. Нехватка электроэнергии и газа может стать реальностью еще до зимы. В худшем случае Евросоюз распадется. Я не сторонница конструкции ЕС, но это было бы катастрофой», — сказала Мартулло-Блохер. Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.