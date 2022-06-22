Путин обвинил Запад в негативном влиянии на мир

Действия Запада негативно влияют на благополучие людей во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая на форуме стран БРИКС. Трансляция выступления идет на телеканале «Россия 24».
«При этом постоянно вводятся все новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов. Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран», — сказал Путин.
Ранее глава государства заявлял, что западные санкции против России провалились из-за того, что российский бизнес сплотился. Президент подчеркнул, что антироссийские санкции ведут к угрозе мирового голода.
Запад ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки правительства.
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