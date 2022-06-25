25 июня 2022

ВСУ обстреляли ЛНР ракетами «Точка-У»

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
ВСУ использовали ракету «Точка-У» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) ракетами «Точка-У». Об этом сообщили в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

«Сводка Представительства ЛНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации — прим. URA.RU) за истекшие сутки, 25 июня. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н. п.Сватово с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — сообщили в представительстве ЛНР.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что приоритет армии РФ — не допустить жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) ракетами «Точка-У». Об этом сообщили в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. «Сводка Представительства ЛНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации — прим. URA.RU) за истекшие сутки, 25 июня. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н. п.Сватово с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — сообщили в представительстве ЛНР. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что приоритет армии РФ — не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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