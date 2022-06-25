25 июня 2022

Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

© Служба новостей «URA.RU»
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27 июня в Свердловской области ожидается сильный ветер Фото:

В Свердловской области 27 июня вновь будет плохая погода и сильный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 27 июня местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Уральский гидрометцентр выпустил прогноз погоды на конец июня. Остаток месяца будет прохладным, температура воздуха местами в регионе будет опускаться до +5 градусов.

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В Свердловской области 27 июня вновь будет плохая погода и сильный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 27 июня местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении ведомства. Ранее Уральский гидрометцентр выпустил прогноз погоды на конец июня. Остаток месяца будет прохладным, температура воздуха местами в регионе будет опускаться до +5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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