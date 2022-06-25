Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

27 июня в Свердловской области ожидается сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 27 июня вновь будет плохая погода и сильный ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 27 июня местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Уральский гидрометцентр выпустил прогноз погоды на конец июня. Остаток месяца будет прохладным, температура воздуха местами в регионе будет опускаться до +5 градусов.